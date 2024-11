Il disservizio è causato da lavori da eseguire per la riparazione della rete idrica comunale

Dalle ore 10 di questa mattina, venerdì 20 ottobre, e fino al termine dei lavori, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nella zona compresa tra via Luigi Rossi e via Indipendenza a Catanzaro. Lo ha reso noto l’ufficio acquedotti di palazzo De Nobili spiegando che l’interruzione è legata a un intervento di riparazione, in via Lidonnici, della rete comunale.

l.c.