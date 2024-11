Sono stati confiscati prodotti ortofrutticoli ritenuti non conformi ai requisiti igienico-sanitari. Resta alta l’attenzione sul tema dell’abusivismo commerciale

Sequestri di materiali e verbali elevati presso il mercato in zona stadio a Catanzaro e alcuni esercizi commerciali per la vendita di prodotti ortofrutticoli non conforme ai requisiti igienico-sanitari. È questo il bilancio degli interventi effettuati nello scorso fine settimana nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo commerciale condotta dalla Polizia locale. L’azione del nucleo commerciale della Polizia locale è stata diretta dal tenente colonnello Franco Basile con il coordinamento del comandante del Corpo, generale Giuseppe Antonio Salerno, su input del sindaco Sergio Abramo. L’intervento relativo alla merce ortofrutticola è stato effettuato in collaborazione con l’Asp. Resta alta, dunque, l’attenzione da parte dei vigili urbani in materia di contrasto all’abusivismo commerciale a seguito delle operazioni già portate a termine nelle scorse settimane.

l.c.