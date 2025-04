Un nuovo collaboratore di giustizia sta parlando con la Dda di Catanzaro. Si tratta di Andrea Guarnieri, classe 1994, considerato partecipe del clan Catarisano che opera su Roccelletta di Borgia e territori limitrofi, ed è confederata con il locale di ‘ndrangheta di Cutro e di Isola Capo Rizzuto. Guarnieri è uno degli esponenti apicali, fedele a Salvatore Abbruzzo e Leonardo Catarisano, con il compito di portare imbasciate per conto della cosca. Il suo nome è importante perché Guarnieri è profondo conoscitore di vicende estorsive, e non solo, avvenute nel comprensorio di Roccelletta di Borgia. Già implicato nel procedimento Jonny, istruito contro le cosche di Isola Capo Rizzuto, i suoi verbali sono stati depositati dal pm applicato al processo, Domenico Guarascio, procuratore di Crotone, nel corso del processo d’appello Jonny che oggi doveva andare a sentenza ma la cui udienza, alla luce delle nuove risultanze investigative, è stata rinviata al prossimo cinque maggio.