L'intervento ha richiesto la temporanea chiusura della carreggiata verso Taranto. L'animale è stato sedato in sicurezza per consentirne il reinserimento nell'habitat naturale

Si sono concluse nella giornata di ieri le operazioni per il recupero di una femmina di Cervo italico lungo la strada statale 106 'Jonica', nel tratto tra Montepaone e Montauro, in provincia di Catanzaro.

Per consentire le operazioni in sicurezza, coordinate con il Parco Naturale Regionale delle Serre e con i Carabinieri Forestali, Anas ha disposto, con l'ausilio della Polizia Stradale, la chiusura per alcune ore del senso di marcia in direzione Taranto, permettendo così il recupero dell'animale senza rischi per gli utenti della strada e per il personale impegnato nelle operazioni.

Un incontro insolito lungo la strada statale 106, nel tratto di Montepaone. Un cervo è stato immortalato mentre si aggirava tra le auto in transito. Le immagini mostrano l’animale comparire sul margine della strada in un tratto percorso quotidianamente da numerosi veicoli (video del videomaker Gigi Gej)

Sul posto sono state presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Le attività specialistiche attuate per il recupero del cervo dal Parco Naturale Regionale delle Serre, hanno visto la sedazione in sicurezza dell'animale al fine di poterlo poi reintegrare nel proprio habitat naturale, in una azione di collaborazione istituzionale svolta a tutela della sicurezza della circolazione e della conservazione dell'ambiente e della biodiversità faunistica.