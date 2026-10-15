VIDEO| Il tratto tra San Cono e Potenzoni è ancora interdetto al traffico, ma senza segnaletica molti automobilisti finiscono in un incubo stradale. Il sindaco Enrico Giuseppe Sorrentino: «L’obiettivo è riaprirla nella primavera del 2027»

Dopo la Mileto-Dinami, un’altra strada del Vibonese continua a creare disagi agli automobilisti. È la provinciale 84, nel territorio di Cessaniti, che collega Vibo Valentia alle frazioni di San Cono e San Marco e prosegue verso Briatico. Un tratto di circa un chilometro e mezzo, chiuso al transito da circa 20 anni, che Google Maps continua però a indicare tra i percorsi disponibili, indirizzando lungo questa strada residenti, turisti e automobilisti di passaggio.

sul territorio vibonese, dove c’è una strada chiusa da quasi vent’anni che però Google

Maps continua a indicare come percorribile. Si tratta della provinciale 84, nel territorio di

Cessaniti. Il risultato è che automobilisti e turisti finiscono su un tratto dissestato e senza

segnaletica, ma adesso ci sono 850mila euro per la messa in sicurezza.

Il risultato è che chi non conosce la zona si ritrova ad affrontare una carreggiata dissestata, con buche e tratti particolarmente difficili da percorrere. Una situazione che si trascina da anni e che riguarda da vicino le comunità di San Cono e San Marco, dove vivono complessivamente circa 300 persone.

La strada è chiusa, ma mancano i cartelli

A confermare che la provinciale 84 è ancora formalmente chiusa è il sindaco di Cessaniti, Enrico Giuseppe Sorrentino. «C'è un'ordinanza di chiusura risalente a circa 18 anni fa», spiega il primo cittadino.

All'epoca, ricorda il sindaco, erano stati installati cartelli e blocchi per impedire il transito. Con il passare del tempo, però, la segnaletica è scomparsa e il percorso è rimasto accessibile, nonostante le condizioni della strada.

«Chi è della zona conosce ogni buca, ma chi arriva da fuori non sa a cosa va incontro. Durante il periodo estivo, quando molti cittadini rientrano nelle frazioni per le vacanze, la popolazione aumenta e sono tanti i turisti che vengono indirizzati qui da Google Maps», racconta Sorrentino.

La strada continua a essere utilizzata anche perché consente di raggiungere Cessaniti e Vibo Valentia evitando percorsi più lunghi. Non solo. Lungo il tracciato si trovano alcune abitazioni. Per questo, secondo il sindaco, la viabilità viene comunque percorsa, pur in presenza del divieto.

Anche il percorso alternativo presenta difficoltà

Poco prima dell'imbocco della Sp 84, un cartello indica una strada alternativa per raggiungere Briatico. È la provinciale numero 87, che collega San Cono a Briatico, anche questa dissestata e anche qui è previsto un finanziamento regionale di circa 750mila euro.

Stanziati 850mila euro per la Sp 84

Dopo quasi due decenni, qualcosa si muove. Sull’arteria è previsto un finanziamento ministeriale di 850mila euro. Le risorse dovranno servire a realizzare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

«Nel mese di marzo sono stato contattato dal presidente della Provincia e dai tecnici incaricati per effettuare i sopralluoghi e predisporre il progetto. Ad agosto sono tornati per prendere le misure e completare le verifiche», riferisce il sindaco che adesso chiede alla Provincia di Vibo «di accelerare i tempi, completare il progetto e avviare la gara. Ci auguriamo che nella primavera del 2027 la strada possa essere riconsegnata alla comunità, dopo vent'anni di attesa», afferma Sorrentino.