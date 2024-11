Se ne parlava da tempo e alla fine le regole del business hanno avuto la meglio: la filiale cetrarese del gruppo Ubi Banca, sito nella frazione Marina, cesserà le sue attività il prossimo 15 ottobre, lasciando oltre diecimila residenti sprovvisti di un istituto di credito e del relativo sportello bancomat.

La decisione è arrivata quando i vertici avrebbero individuato nella filiale di Fuscaldo una maggiore concentrazione di depositi e conti correnti, anche da parte di numerosi cittadini di Cetraro. Ragion per cui, al netto delle spese, continuare a tenere aperta un'altra banca a pochi chilometri di distanza non sarebbe affatto vantaggioso.

Le prime avvisaglie nel febbraio del 2016

La vicenda è tutt'altro che nuova. Andando a ritroso nel tempo, infatti, è facilmente riscontrabile come già nel febbraio del 2016 alcuni clienti dell'istituto bancario cetrarese erano allarmati dalla notizia di una imminente chiusura, che in un primo momento riguardava lo sportello erogatore di denari e che sarebbe dovuta avvenire nel marzo successivo.

Un colpo all'economia

A Cetraro ne sono convinti. Al di là dei disagi per i residenti, la chiusura della Ubi Banca darà un colpo all'economia del territorio, indissolubilmente legata al turismo. Nei mesi estivi, infatti, la cittadina attualmente guidata da Angelo Aita, arriva a ospitare diverse decine di migliaia di turisti, alcuni dei quali anche per diverse settimane. Avere quindi un bancomat nei paraggi, è fondamentale. Doverci rinunciare, è un disservizio che ai commercianti e agli operatori turistici del posto costerà caro.

Le reazioni

L'amministrazione comunale nelle ultime settimane ha dedicato diverse sedute del consiglio per affrontare il problema; levata di scudi anche da parte dei vari rappresentanti delle diverse aree politiche esistenti in paese. Ma come sempre accade a queste latitudini, la politica non ha voce in capitolo nemmeno quando alza la voce e sbatte i pugni sul tavolo, pertanto la decisione è stata presa ed è, almeno finora, irrevocabile. I clienti sono stati avvisati e sono già in procinto di traslocare: il 15 ottobre calerà il sipario.