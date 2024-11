La condanna dei consiglieri Carmine Quercia e Giuseppe Aieta: «Occorre che la città si ribelli a questa forma di violenza»

Ignoti questa notte hanno fatto irruzione nella struttura, concessa dal Comune di Cetraro a guida Aieta, che ospita il centro diurno per disabili gestito dalla Cooperativa Talitakumi.

«Stamattina hanno provato ad entrare di nuovo - commentano i responsabili - pensano così di rallentare il processo di inclusione e cambiamento messo in atto in questi anni. Non ci fermiamo perché il nostro obiettivo è quello di regalare sorrisi. Il sorriso che vediamo stampato tutti i giorni sui volti dei nostri ragazzi».

«La città si ribelli a questa forma di violenza»

A commentare la notizia è il consigliere comunale Carmine Quercia: «Adesso Basta! Non è possibile più tollerare la cattiveria. Ancora una volta i cancelli del Centro Diurno Di sole e azzurro sono stati forzati, ancora una volta hanno provato a fermare l'attività messa in campo da Melania.

Occorre che la città si ribelli a questa forma di violenza, occorre che la città faccia quadrato intorno a chi prova a regalare sorrisi. Quei sorrisi dei ragazzi che frequentano il Centro, che partecipano alle attività, che si sentono sostanzialmente a casa!»

Aieta: «Atto che va condannato»

«Il vile atto perpetrato ai danni del Centro Diurno "Di Sole e d'Azzurro" va condannato con fermezza». E' quanto dichiarato dal consigliere regionale Giuseppe Aieta. «Le attività messe in campo , da alcuni anni, dalla responsabile ed ideatrice del Centro Melania Splendore sono un vanto per la città e per la Calabria che vuole crescere e vuole uscire dalle secche dell'immobilismo.

Sto con Melania quindi e con tutti gli operatori che regalano sorrisi ai tanti ragazzi che frequentano la struttura, sto dalla parte della bellezza, della freschezza delle idee. Avanti, Melania, andiamo avanti!».