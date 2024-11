Tra chi ha ricevuto l'avviso di garanzia c'è pure un vicesindaco. Il danno a carico delle casse dell'Asp è contenuto ma a colpire è il ricorso a una pratica odiosa per saltare file e non pagare il ticket ( ASCOLTA L'AUDIO )

Il danno prodotto a carico delle casse dell'Asp di Cosenza sarebbe di appena un migliaio di euro. Ma dietro la pratica di effettuare gratuitamente le analisi del sangue nel laboratorio dell'ospedale Iannelli di Cetraro, al centro di una inchiesta condotta dalla Procura di Paola a carico di 24 indagati, non c'è solo l'eventuale commissione di un reato ma pure quel malcostume duro da scrostare, di rivolgersi all'amico o agli amici degli amici, per ottenere prestazioni sanitarie immediate e gratuite, saltando gli step della prenotazione e del pagamento del ticket.

Sotto la lente dei magistrati per due anni

A disvelare l'illecita prassi sono stati i magistrati che, tra il mese di giugno del 2019 ed il marzo del 2021, avrebbero raccolto le prove della condotta irregolare del coordinatore infermieristico del reparto di medicina del nosocomio tirrenico, Marco Liporace, il quale dopo avere compiuto personalmente il prelievo ematico, in alcuni casi pure fuori dalla struttura sanitaria, avrebbe poi inviato le relative provette al laboratorio ospedaliero, certificando falsamente che le stesse contenevano sangue appartenente a pazienti ricoverati oppure in Day Hospital. In tal modo le analisi seguivano una corsia preferenziale ed erano effettuate in modo gratuito.

Chi sono gli indagati

Dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini i 24 indagati, tra cui figura pure il vicesindaco di Maierà Raffaele Perrone, tutti da ritenere innocenti fino ad eventuale sentenza passata in giudicato, hanno ora facoltà di produrre memorie difensive oppure di chiedere di essere ascoltati dai pm. Si tratta: