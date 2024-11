In seguito al riscontro della positività al Covid-19 di una maestra dell’Istituto comprensivo di Cetraro e di una bambina del suo stesso nucleo familiare, da domani due classi finiranno in quarantena, fino a data da destinarsi. La polizia locale procederà nelle prossime ore ad inviare l’ordinanza di quarantena che riguarderà alunni, docenti ed educatori. Nello specifico, si tratta della terza classe della scuola primaria di San Giacomo (in cui un’alunna è risultata positiva) e della sezione B della scuola dell’infanzia di Cetraro centro, dove l’insegnante contagiata ha prestato servizio nei giorni scorsi.

Il provvedimento ha uno scopo esclusivamente precauzionale, mentre sono in arrivo nuove regole per la quarantena che potrebbero diventare esecutive già nei prossimi giorni. La bozza del documento stilata dall'Istituto superiore di sanità, dai ministeri della Salute e dell'Istruzione prevede infatti la quarantena per tutta la classe solamente in presenza di tre casi positivi.