Da qualche ora la comunità di Cetraro è in forte apprensione. Carmine Onorato, un anziano del posto, non è più rientrato a casa dopo essere uscito come di consueto con la sua auto. I familiari lo stanno cercando disperatamente e hanno lanciato anche un appello tramite la stampa locale.

Quando questa mattina Carmine è uscito dalla sua abitazione indossava una maglietta bianca e blu e un cappellino bianco. Si muove con l'aiuto di una stampella, ma riesce ancora a guidare. L'auto è una Fiat Panda, modello 750, targa BD445ZN e ha un portapacchi color amaranto. Carmine aveva con sé anche il suo cellulare, che però da ore squilla a vuoto. «Abbiamo allertato le forze dell’ordine - scrive un parente sui social -, stiamo cercando di localizzarlo tramite il gps del telefono». Se qualcuno ha notizie, è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine.