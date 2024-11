‘La Calabria non merita questa ennesima onta sulla propria pelle e Catanzaro rappresenta il cuore pulsante della regione’

'La città capoluogo di Regione è ostaggio di forze che con la democrazia e la politica fanno fatica a convivere. Le numerose inchieste sembrano non preoccupare né scalfire i rappresentanti del governo cittadino, che continuano ad amministrare (a singhiozzo, tra l'altro) settori strategici per la vita dei cittadini nonostante tutto.

La Calabria non merita questa ennesima onta sulla propria pelle e Catanzaro rappresenta il cuore pulsante della regione. Per questo vi è la necessità da parte di tutte le forze sane di occuparsi del destino della città capoluogo - che non è solo tema dei catanzaresi - per costruire un movimento di liberazione che spazzi via coloro che hanno usato le nostre Istituzioni per favorire i propri interessi particolari.

La CGIL non chiede più al Sindaco di fare delle riflessioni sul suo mandato, ci pare un esercizio inutile, visto che non sembra provare alcun disagio per tutte le inchieste a carico della sua compagine amministrativa e dei suoi sostenitori.

Come sindacato siamo impegnati a favorire la costruzione di un'alternativa che possa far vivere il capoluogo di Regione come opportunità per tutta la Calabria ed i suoi cittadini'.