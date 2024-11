Con l’intesa odierna tra il Dipartimento Tutela Salute e l’Asp di Catanzaro, si conclude l’istruttoria prevista dalle norme di settore

«Il Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria comunica che nella giornata odierna è stato sottoscritto un accordo tra il medesimo Dipartimento e l'Asp di Catanzaro per la realizzazione della nuova “Casa della Salute” di Chiaravalle.



Con l'intesa sottoscritta oggi si conclude l'istruttoria prevista dalle norme di settore. L'intesa odierna inoltre sarà trasmessa prontamente al Commissario ad Acta per il Piano di Rientro. Si conclude dunque un tormentato iter, già definito precedentemente, e per il quale però si è reso necessario una nuova istruttoria in quanto l'originario progetto di ristrutturazione dell'ex presidio ospedaliero di Chiaravalle si è dimostrato inattuabile, per cui il Comune di Chiaravalle, con proprio atto, ha individuato un nuovo sito in cui costruire la nuova struttura. Tale rimodulazione progettuale consentirà la costruzione di un nuovo manufatto, evitando così l'interruzione dei servizi afferenti alla “Casa della Salute” resi ormai da tempo nell'attuale struttura», questo è ciò che si legge in una nota trasmessa dalla Regione Calabria in merito alla situazione in cui versa l'ex ospedale San Biagio.

Alle ore 11.30, domani 4 ottobre, si svolgerà un'audizione al Consiglio regionale sull'argomento.

!banner!