Il deputato aggiunge: «Si rischia di privare dei servizi Inps un territorio vasto e mal collegato, già depauperato in passato dalla logica dei tagli lineari e degli accorpamenti irrazionali»

«No alla ipotesi di chiusura dell'Inps a Rossano».

Questa la sintesi dell’intervento del deputato Pd, Enza Bruno Bossio che dà notizia della presentazione di un'interpellanza, che la vede prima firmataria, al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale in cui si chiede di rivedere la decisione.

Chiude il Centro medico legale Inps: scatta la protesta a Rossano

«Si tratta di una scelta - prosegue la Bossio - assolutamente incomprensibile perché rischia di privare dei servizi Inps un territorio vasto e mal collegato, già depauperato in passato dalla logica dei tagli lineari e degli accorpamenti irrazionali, si pensi alla vicenda del Tribunale di Rossano. Al Ministro abbiamo voluto ribadire, infatti, come l'ufficio Inps di Rossano, proprio all'interno dei criteri del nuovo modello organizzativo proposto, non solo deve essere mantenuto ma addirittura potenziato».

Partendo da questi presupposti: «Nei prossimi giorni, come deputazione calabrese del Pd - aggiunge il parlamentare - saremo impegnati ad attivare tute le iniziative politiche ed istituzionali necessarie per scongiurare l'eventualità della chiusura della sede Inps di Rossano».