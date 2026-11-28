Approda dinanzi alla terza sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, il processo di secondo grado relativo al c.d. “Cimitero degli orrori” di Tropea, nato da un’inchiesta della Guardia di Finanza di Vibo Valentia. I giudici, dopo l’appello del difensore – l’avvocato Giuseppe Di Renzo – avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia in data 1 aprile 2025, hanno fissato il processo di secondo grado per il 17 marzo 2027. Cinque anni di reclusione la pena inflitta dal Tribunale di Vibo a Francesco Trecate, ex custode del cimitero di Tropea, mentre ammonta a 3 anni e 6 mesi la condanna per il figlio Salvatore. In primo grado agli imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. Quale pene accessorie, Francesco Trecate è stato condannato all’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, mentre il figlio Salvatore è stato condannato all’interdizione per cinque anni. Violazione dei sepolcri, incendio all’interno del cimitero, distruzione e soppressione di diversi cadaveri, le contestazioni mosse a Franco Trecate e al figlio Salvatore, quest’ultimo impiegato nel cimitero senza titolo e in aiuto al padre.

La sentenza di primo grado e le prove

Secondo il Tribunale di Vibo, la prova della “colpevolezza degli imputati è stata pienamente raggiunta”, atteso che la violazione dei sepolcri nel cimitero di Tropea è da ritenersi “evidente, considerato che tutte le esumazioni ricostruite sono state realizzate in violazione della normativa del regolamento di polizia mortuaria. Acclarata risulta anche la condotta di distruzione di cadaveri. Il comportamento di Francesco Trecate è stato incontrovertibilmente grave, in spregio al doveroso rispetto per i defunti e alle norme minime del decoro e del vivere civile. Per denaro si è reso responsabile di condotte che fuoriuscivano ampiamente dai suoi doveri, violando le tombe e sezionando i cadaveri”.

Per il giudice di primo grado sono provati almeno “dodici episodi di violazione di sepolcri ovvero quella di Del Vecchio Clotilde, dei coniugi Marzano e Addolorato, le due estumulazioni riprese in data 20 novembre 2020 e quella ripresa in data 16 dicembre 2020 i cui cadaveri non sono stati identificati, l’esumazione di tale Vittoria, domestica della famiglia Repice, la violazione della tomba di Garibaldino Maria e quella di Colace Giuseppe, e ancora la violazione del loculo al cui posto, nel marzo 2019, veniva tumulata Saturno Romania, l’esumazione di Baldo Vincenzo Giovanni e di un Giuseppe non meglio identificato, al cui posto veniva seppellita Scuncia Domenica”.

E’ stato il luogotenente in forza al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, Marcello Amico, il “motore” principale dell’inchiesta (insieme ai suoi uomini e ai finanzieri della tenenza di Tropea). Un’indagine che lo stesso giudice nella sentenza di primo grado riconosce essere nata “a seguito di un’attività info-investigativa più ampia sulla quale il teste di polizia giudiziaria ha fatto valere l’esistenza del segreto istruttorio”. Questo significa che l’inchiesta sul cimitero di Tropea è soltanto il segmento di un’indagine ben più complessa che potrebbe riservare ulteriori e clamorosi sviluppi.

Le indagini hanno in ogni caso “restituito – ha rimarcato il giudice in sentenza – un quadro desolante sulla gestione del cimitero di Tropea perché è emerso che Francesco Trecate, approfittando della sua qualifica e sul presupposto che vi fossero pochi loculi disponibili per le tumulazioni dei defunti, ha gestito in maniera abusiva e del tutto illecita – dietro pagamento di denaro e in violazione del regolamento di polizia mortuaria – le estumulazioni delle salme e le successive tumulazioni. In totale spregio della normativa, Francesco Trecate ha proceduto autonomamente all’estumulazione e alla successiva tumulazione delle salme, senza l’autorizzazione del Comune, senza la presenza di un medico legale e in taluni casi senza neppure una richiesta di autorizzazione presentata al Comune dai parenti dei defunti e in assoluta violazione delle norme previste anche in tema di conservazione della salma”.

La nomina di Trecate al centro della sentenza

“Francesco Trecate risultava essere un dipendente comunale con la qualifica di operaio, ma con ordine di servizio n. 590 dell’11 dicembre 2018 – ha ricordato il giudice – lo stesso veniva nominato dal sindaco di Tropea caposquadra della manutenzione e custode cimiteriale”. E sindaco di Tropea dall’ottobre del 2018 era Giovanni Macrì, la cui amministrazione è stata poi sciolta per infiltrazioni mafiose e nel giugno scorso si è registrata la sua rielezione. “Con la determina numero 8 del 20 gennaio 2020 si specifica che a Trecate Francesco – si legge ancora in sentenza – è stato affidato il compito della manutenzione del patrimonio immobiliare e il coordinamento squadra manutenzione custode cimiteriale”.

Il giudice del Tribunale di Vibo nella sentenza che ora passa all’esame e alle valutazioni della Corte d’Appello ha tra l’altro posto l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da Franco Trecate: “Il sindaco ha sempre saputo quello che facevo ed anche in occasione del decesso di suo zio, se non fosse intervenuto il parente, con cui è in pessimi rapporti, si sarebbe interessato lui stesso su come sistemare lo zio. In ogni caso io lo avevo messo al corrente della decisione del cugino di esumare la nonna, e a fronte di tale informazione annuiva”. Il Tribunale si è poi soffermato in sentenza anche sulle dichiarazioni di “Antonia Godano, moglie di Francesco Trecate, la quale ha confermato come il sistema di procedere alle estumulazioni fosse una cosa rodata nel cimitero di Tropea e di cui il sindaco, Nino Macrì, era perfettamente a conoscenza. Lo stesso Macrì, a dire della Godano, aveva messo in guardia il Trecate sulle dicerie in ordine alle estumulazioni abusive che venivano perpetrate da Franco e Salvatore Trecate e da Roberto Contartese all’interno del cimitero e per tali ragioni lo invitava a stare più attento”.

Pochi giorni prima dell’arresto di Franco Trecate per i fatti del cimitero (febbraio 2021), la donna ha inoltre raccontato che “il marito era estremamente preoccupato poiché il sindaco Macrì – a detta della Godano – lo aveva avvisato che da lì a breve lo avrebbero arrestato”. Sia la donna che Francesco Trecate hanno anche riferito che due anni prima lo stesso sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, li avrebbe avvertiti dell’esistenza di un’indagine della Dda sul cimitero di Tropea. “Peraltro, Trecate specificava nell’interrogatorio del 31 marzo 2021, che l’ordinanza con la quale il sindaco disponeva la chiusura settimanale del cimitero era stata adottata – si legge ancora in sentenza – proprio su richiesta dello stesso Trecate che rappresentava al primo cittadino che non era opportuno che le esumazioni si effettuassero durante l’orario di apertura del cimitero al pubblico”.

Per il Tribunale di Vibo – il cui operato passa ora alla valutazione della Corte d’Appello – il processo ha fatto emergere un “contesto di assoluta noncuranza nel quale le condotte sono state perpetrate, così come è evidente il fatto che si trattasse di un sistema talmente rodato da essere certamente conosciuto ai più, anche all’interno del Comune di Tropea”. L’inizio del processo di secondo grado è stato fissato per il 17 marzo 2027 dinanzi alla terza sezione della Corte d’Appello di Catanzaro.