La scoperta dei carabinieri durante un servizio di controllo: su una superficie di circa 30 metri quadrati erano stati abbandonati circa 15 metri cubi di materiali, tra cui indumenti, materiale tessile, mobili, arredi dismessi e oggetti vari

I carabinieri della stazione di Cirò, nel Crotonese, hanno sequestrato un’area trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali.

Durante un servizio di controllo del territorio in località Malocutrazzo, i militari sono intervenuti all’interno di un parco eolico gestito da una società con sede a Roma. L’ispezione ha permesso di individuare, vicino al basamento di una delle pale eoliche, un accumulo incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi.

Su una superficie di circa 30 metri quadrati erano stati abbandonati circa 15 metri cubi di materiali, tra cui indumenti, materiale tessile, mobili, arredi dismessi e oggetti vari.

Dal tipo di rifiuti rinvenuti, i carabinieri hanno ipotizzato che si trattasse dello sgombero e della pulizia di un’abitazione. Nonostante l’area fosse priva di sistemi di videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a individuare una persona del luogo ritenuta responsabile dell’abbandono.

L’intera area è stata posta sotto sequestro penale.