Il velivolo si trovava in un'area messa a disposizione dal Comune. Il rogo ha coinvolto anche una discarica poco distante. Indagini in corso per accertare le cause

Un incendio ha completamente distrutto stasera un elicottero di Calabria Verde, in località Petrara di Cittanova. Il velivolo, destinato alle operazioni antincendio, era parcheggiato in un'area messa a disposizione dal Comune di Cittanova. Il rogo ha coinvolto anche una discarica nel territorio di Rizziconi, adiacente al luogo in cui si trovava l'elicottero.

Al momento non è ancora chiaro se l'incendio - la cui origine potrebbe essere dolosa - sia divampato nella discarica per poi estendersi all'elicottero o se sia avvenuto il contrario. Sul posto a spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco di Polistena e di Palmi. Presenti anche carabinieri e polizia: in corso le indagini per verificare le cause delle fiamme.