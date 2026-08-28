Un sessantenne è rimasto ferito lievemente stamani, nel quartiere Affaccio a Vibo Valentia, dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola mentre il figlio, dopo averlo accompagnato in ospedale, è stato fermato da alcune persone sulla strada del ritorno a casa e violentemente aggredito. Il giovane è quindi tornato in ospedale per farsi medicare.

Sull'episodio indaga la Squadra mobile di Vibo Valentia. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei due episodi e, soprattutto, di comprendere se vi sia un collegamento tra l'aggressione e il ferimento a colpi di pistola.

Secondo alcune indiscrezioni, la vicenda potrebbe essere collegata ad una lite degenerata in rissa avvenuta circa 48 ore prima nei pressi di un autolavaggio che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza del 118. Le persone coinvolte erano state identificate dopo che la situazione era tornata alla calma.

Elementi che ora potrebbero rivelarsi utili agli investigatori per ricostruire la sequenza degli avvenimenti e risalire ai responsabili del ferimento e della successiva aggressione. Gli investigatori della Squadra mobile stanno raccogliendo testimonianze e visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.