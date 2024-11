Sono complessivamente 26 le persone indagate nell'ambito dell'operazione Gentlmen 2 scattata questa mattina. Sono 19 le misure cautelari in carcere e 4 ai domiciliari. A illustrare, in una conferenza stampa nella Procura di Catanzaro, i dettagli di un blitz che ha registrato una forte collaborazione tra inquirenti di mezza Europa, concretizzatasi nell'allestimento di una “Squadra investigativa comune”, è stato lo stesso Gratteri, che ha parlato di «giornata importante e di indagine importante perché conferma l'alto target raggiunto dalla Guardia di Finanza ma anche la cooperazione preziosa di organismi internazionali come Eurojust, Europol, Interpol, Dcsa e della polizia federale belga e tedesca che ci hanno sorpreso per l'alta professionalità».

Misure cautelari in carcere

Fiorello Abbruzzese

Nicola Abbruzzese

Gianfranco Arcidiacono

Claudio Franco Cardamone

Francesco Faillace

Alessandro Catanzaro

Pasquale Forastefano

Rosario Giovanni Fuoco

Nikolaos Liakoros

Giuseppe Andrea Mangano

Fisnik Smajlaj

Carmelo Bellocco

Davide Aiello

Angelo Caravetta

Daniele Caravetta

Francesco Pasquale Cimino

Francesco Carmine Lombisani

Gino Salvatore Marigliano

Davide Paldino

Agli arresti domiciliari

Erminio Pezzi

Antonio Conocchia

Arcangelo Conocchia

Paolo Pellicano

Il Gip ha sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di firma per tre volte a settimane Giuseppe Esposito e Salvatore Brandi. Nel collegio difensivo figurano, tra gli altri, gli avvocati Giorgia Greco, Franz Caruso, Cesare Badolato, Enzo Belvedere e Rossana Cribari.