Provvidenziale intervento di una poliziotta della Polstrada che, stamane, ha soccorso una giovane automobilista in via Manzoni, nel centro di Vibo Valentia.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10, quando la donna, colta da malore, si è improvvisamente accasciata sul sedile mentre con la sua auto transitava a passo lento a pochi metri dalla sede della Polizia stradale. Notata la scena, l’agente si è precipitata in soccorso della malcapitata e, dopo aver allertato i soccorsi, ha iniziato le manovre Bls di primo soccorso, mantenendole fino all'arrivo dei sanitari.

Pochi minuti dopo, sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Il personale medico ha preso in carico la donna, trasportandola d'urgenza al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso, a seguito di un presumibile infarto cardiaco.

Grazie alla prontezza e al sangue freddo della poliziotta, per la giovane è stato possibile evitare conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.