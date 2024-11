È accaduto stamani. Sul posto i militari della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano, ma non c'è stato nulla da fare

Colta da malore, muore mentre fa il bagno in mare. È accaduto stamani a Thurio, su una delle più rinomate spiagge dell’alto Jonio calabrese, tra Sibari e Corigliano-Rossano. Da quanto ricostruito, pare che attorno alle 11, alcuni bagnanti avrebbero visto il corpo di una donna di mezza età riverso tra il mare e il bagnasciuga.





Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimare la signora, probabilmente colta da malore improvviso. Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto di Corigliano-Rossano e i sanitari del 118 con il supporto dei Carabinieri della compagnia di Corigliano. Sono tutt’ora in corso accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto.