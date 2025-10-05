«L' Amministrazione comunale di Cetraro esprime indignazione rispetto all'atto delinquenziale consumato ai danni del responsabile dell'attività commerciale che ha sede in Cetraro marina». Comincia così il comunicato stampa dell'amministrazione guidato dal sindaco Giuseppe Aieta , circa la drammatica aggressione verificatasi nel parcheggio a ridosso della ss18. Due giorni fa, due uomini, di cui non si conosce ancora l'identità, hanno picchiato selvaggiamente una persona incensurata ed estranea agli ambienti della criminalità locale, innanzi a un negozio che sorge in prossimità di un grosso supermercato. La vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Sfacciataggine delinquenziale