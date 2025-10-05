Due giorni fa il responsabile di un esercizio commerciale è stato selvaggiamente picchiato in un parcheggio che sorge a ridosso della Statale 18. Al momento non si conoscono né i motivi né gli autori del gesto
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
«L'Amministrazione comunale di Cetraro esprime indignazione rispetto all'atto delinquenziale consumato ai danni del responsabile dell'attività commerciale che ha sede in Cetraro marina». Comincia così il comunicato stampa dell'amministrazione guidato dal sindaco Giuseppe Aieta , circa la drammatica aggressione verificatasi nel parcheggio a ridosso della ss18. Due giorni fa, due uomini, di cui non si conosce ancora l'identità, hanno picchiato selvaggiamente una persona incensurata ed estranea agli ambienti della criminalità locale, innanzi a un negozio che sorge in prossimità di un grosso supermercato. La vittima è ancora ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.
Sfacciataggine delinquenziale
«L'episodio – prosegue la nota a firma dell'amministrazione comunale cetrarese - rappresenta la sfacciataggine delinquenziale di chi in pieno giorno decide di consumare violenza ai danni di un cittadino. Così come sta avvenendo da qualche mese a questa parte, siamo certi che questo atto delinquenziale sarà punito e che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Confidiamo nell'opera silenziosa ma efficace della magistratura e delle forze dell'ordine e siamo certi che sarà ristabilita giustizia e ripristinata sicurezza nei confronti non solo della vittima dell'ultimo episodio ma anche di tanti imprenditori che vogliono proseguire la loro attività in piena serenità e sicurezza».