Tornano in libertà l'ex primo cittadino di Cleto Giuseppe Longo e Salvatore Paonessa, istruttore amministrativo del piccolo borgo del Tirreno cosentino, il quale si trovava agli arresti domiciliari ( ASCOLTA L'AUDIO )

L'ex sindaco di Cleto Giuseppe Longo e Salvatore Paonessa, istruttore amministrativo del piccolo borgo del Tirreno cosentino, tornano in libertà. Lo ha deciso il tribunale del Riesame di Catanzaro, in accoglimento dei ricorsi presentati dall’avvocato Nicola Carratelli, il quale aveva chiesto al collegio giudicante di annullare l’ordinanza del gip di Paola. Giuseppe Longo e Salvatore Paonessa sono accusati insieme a Alfonso Francesco Alimena, di aver pilotato un concorso pubblico per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo al Comune di Cleto.

Nel precedente provvedimento cautelare Giuseppe Longo era stato sottoposto alla misura del divieto di dimora in provincia di Cosenza, mentre Salvatore Paonessa era agli arresti domiciliari. Nell’inchiesta della procura di Paola sono indagati anche i componenti della commissione esaminatrice.