Controlli a tappeto dei militari dell'Arma nel Crotonese. I militari della Stazione Carabinieri di Mesoraca hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catanzaro nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per reati contro il patrimonio commessi negli anni passati tra Petilia Policastro e Cotronei; l'uomo dovrà espiare una pena residua di 3 anni, 9 mesi e 15 giorni di reclusione ed è stato portato nella Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.



Nel comune di Roccabernarda, intervento dei carabinieri per la segnalazione di una lite tra un uomo e la sua ex compagna. Durante gli accertamenti, i militari hanno proceduto alla perquisizione personale dell'uomo e a quella della sua auto, trovando uno zaino contenente un coltello con lama di 4 centimetri e una forbice. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e l'uomo è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.



Servizi di controllo anche coordinati con il supporto delle pattuglie della Squadra di Intervento Operativo del 14esimo Battaglione Carabinieri Calabria di Vibo Valentia. Nel corso delle attività sono state identificate e controllate oltre 150 persone, sottoposti a verifica numerosi veicoli ed elevate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Stradale.