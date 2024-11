La Guardia di Finanza di Crotone ha individuato e denunciato due persone intente a vendere scarpe riportanti marchi contraffatti; in totale sono stati sequestrati 130 articoli. Secondo quanto riporta una nota delle Fiamme Gialle, emblematica è risultata essere la circostanza dell’intervento effettuato: sul lungomare del centro cittadino, durante la presentazione dello stand espositivo organizzato proprio per informare e sensibilizzare la collettività sulla prevenzione dei fenomeni illeciti dell’abusivismo commerciale e della contraffazione.

Come già in più occasioni ribadito dalle forze dell'ordine, l’acquisto di merce contraffatta alimenta il lavoro nero, genera evasione fiscale, favorisce il riciclaggio dei proventi illeciti da parte della criminalità organizzata che il Corpo della Guardia di Finanza intende contrastare in ogni sua forma di manifestazione. L'intervento appena riportato si inserisce nell’ambito delle direttive impartite dal Ministero dell’Interno a contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, in parallelo alle iniziative di prevenzione ed educazione alla legalità decise dalla Prefettura di Crotone, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica.