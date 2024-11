Nell’ambito di controlli, a Polistena, i poliziotti hanno effettuato controlli in esercizi commerciali e svolto perquisizioni locali. In tale contesto gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 47 carcasse di ghiri, specie protetta. Ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare e denunciare a piede libero il responsabile per i reati di caccia, uccisione e detenzione di animali di specie protette, nonché furto.