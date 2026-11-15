Quasi 500 persone identificate, oltre 200 veicoli controllati e una denuncia all’autorità giudiziaria. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore di Crotone, Renato Panvino, tra il capoluogo e Isola di Capo Rizzuto. Un’operazione che ha coinvolto diverse articolazioni della Questura e le specialità della Polizia di Stato, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, verificare il rispetto delle misure restrittive e monitorare le persone sottoposte a sorveglianza speciale.

Nel complesso sono state 497 le persone identificate, 126 delle quali con precedenti, mentre i veicoli controllati sono stati 210. Effettuati anche 19 posti di controllo, 15 verifiche domiciliari nei confronti di persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e un controllo amministrativo in un esercizio commerciale. Il bilancio comprende inoltre tre sanzioni amministrative e sette violazioni al Codice della strada.

L’inseguimento del motociclista dopo l’alt della Polizia

Tra gli episodi più rilevanti c’è la denuncia di un giovane che non si è fermato all’alt intimato dagli agenti. Durante un posto di controllo, il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha intimato l’alt a un motociclo, ma il conducente ha proseguito la marcia tentando di sottrarsi alla verifica. Il mezzo era stato poco prima segnalato e monitorato da una pattuglia della Polizia Stradale per una condotta ritenuta sospetta.

È scattato così l’inseguimento da parte della pattuglia, che ha raggiunto il motociclo lungo una strada provinciale. La corsa si è conclusa con l’arresto della marcia del mezzo, entrato in collisione con l’auto di servizio durante la manovra. Al termine degli accertamenti, il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Il motociclo è stato invece sequestrato ai fini della confisca.

Negozio di preziosi senza licenza: scattano le sanzioni

Particolare attenzione è stata riservata anche ai controlli amministrativi. Gli agenti della Polizia Amministrativa hanno verificato un esercizio di vicinato dedicato alla vendita al dettaglio di oggetti preziosi, con annessa attività di lavorazione e riparazione. Dagli accertamenti è emerso che il titolare non disponeva dei titoli autorizzativi necessari per esercitare il commercio nei locali controllati.

L’uomo risultava infatti in possesso soltanto di un’autorizzazione per la lavorazione e la riparazione di preziosi, rilasciata però per la precedente sede dell’attività. Sono state contestate tre violazioni: commercio di oggetti preziosi senza la licenza del Questore, attività commerciale in assenza della preventiva presentazione della Scia e mancata tenuta del registro obbligatorio per annotare le operazioni sui preziosi.

Per la prima violazione è prevista una sanzione amministrativa da 258 a 1.549 euro, senza possibilità di pagamento in misura ridotta. Per l’assenza della Scia è stata contestata una sanzione con pagamento in misura ridotta pari a 5.164 euro, mentre per l’omessa tenuta del registro l’importo è di 308 euro. La Questura ha inoltre annunciato il successivo provvedimento di cessazione dell’attività da parte del questore e la segnalazione al sindaco per gli adempimenti di competenza. La licenza riferita alla vecchia sede è stata ritirata per procedere alla revoca.

Verifiche su sorvegliati speciali e cittadini stranieri

I controlli hanno riguardato anche le persone sottoposte a misure restrittive. La Divisione Anticrimine ha verificato 15 soggetti, tra persone sottoposte a limitazioni della libertà personale per reati in materia di stupefacenti e associazione di stampo mafioso e sorvegliati speciali.

Ufficio Immigrazione e Digos hanno identificato 28 cittadini extracomunitari, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale, effettuando anche verifiche sulle dichiarazioni di ospitalità. La Polizia Ferroviaria ha concentrato l’attività nelle aree vicine alla stazione e sulle principali arterie cittadine: 62 le persone identificate, 11 delle quali con precedenti, e 32 i veicoli controllati.

Gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno identificato 102 persone, di cui 36 con precedenti, e controllato 55 veicoli. Nel corso delle verifiche sono state elevate tre sanzioni stradali, con la sospensione di una carta di circolazione e il sequestro amministrativo di un veicolo. Nella stessa giornata, le Volanti impegnate a Crotone hanno identificato altre 288 persone, 64 con precedenti, e controllato 119 veicoli, contestando due violazioni al Codice della strada.

La Polizia Stradale ha inoltre effettuato verifiche sulle strade statali, contestando violazioni per divieto di sorpasso, invasione della carreggiata e velocità non commisurata alle condizioni della circolazione.