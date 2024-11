Carabinieri impegnati a far rispettare le norme sul distanziamento sociale. Diverse multe anche a chi non indossava la mascherina

Operazione dei carabinieri questa notte nelle zone centrali dello scalo di Rossano: chiusi alcuni locali per una durata di 5 giorni, sanzioni e multe per chi non indossava la mascherina. I provvedimenti rientrano nell’ambito del rispetto delle norme anti assembramento e di distanziamento sociale nei luoghi della movida e in cui si registrano i maggiori flussi. I controlli in materia di Covid si rendono necessari a causa del sostanziale incremento dei contagi di queste ore, anche in Calabria. Occorre, quindi, senso di responsabilità da parte di tutte le componenti della società civile.

Riscontrate diverse violazioni, anche su segnalazione di alcuni condomini di una delle vie principali (Viale Michelangelo), ivi incluso l’inquinamento acustico causato da adolescenti che sgasano nel cuore della notte e in zone centrali con moto, anche a velocità sostenuta.

