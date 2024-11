Oltre trenta grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, è stata sequestrata questa mattina dai carabinieri della compagnia di Soverato nell’ambito dei controlli eseguiti per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Soverato, con il supporto dell’unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Vibo Valentia, hanno effettuato un’ispezione presso un istituto scolastico sito nel Comune di Soverato. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta occultata in vari punti della struttura. Un 20enne è stato quindi deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, mentre un altro studente minorenne è stato segnalato alla Prefettura di Catanzaro quale assuntore di sostanze stupefacenti.

l.c.