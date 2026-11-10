Rischiano sanzioni fino a 170mila euro complessivi due attività commerciali del Vibonese finite nel mirino della Guardia di Finanza nell'ambito dei controlli antiriciclaggio. Si tratta di un compro oro e di un'agenzia di intermediazione immobiliare, nei confronti dei quali i militari del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno riscontrato numerose irregolarità. Per le violazioni più gravi accertate nel primo caso è scattata anche una denuncia alla Procura della Repubblica.

Compro oro, 244 violazioni in due anni

Particolarmente rilevante il bilancio dell'ispezione condotta nei confronti del compro oro, dove le Fiamme gialle hanno accertato ben 244 violazioni nell'arco di circa due anni di attività commerciale. Le irregolarità contestate comportano sanzioni amministrative che possono raggiungere complessivamente i 120mila euro, mentre il responsabile dell'attività è stato deferito all'autorità giudiziaria per le infrazioni più gravi.

Il settore della compravendita di oro usato è sottoposto a una normativa particolarmente rigorosa, proprio per evitare che il commercio di preziosi possa essere utilizzato per nascondere la provenienza illecita di denaro e beni.

Tra gli obblighi previsti figurano l'identificazione dei clienti, la predisposizione delle schede relative alle operazioni effettuate, la documentazione fotografica degli oggetti acquistati e la conservazione delle informazioni per i periodi stabiliti dalla legge.

I controlli si inseriscono anche nell'ambito della collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (Oam), regolata da un protocollo d'intesa finalizzato a rafforzare lo scambio di informazioni e l'efficacia delle verifiche.

Agenzia immobiliare, irregolarità in tutte le operazioni esaminate

Il secondo intervento ha riguardato un'agenzia di intermediazione immobiliare del Vibonese. In questo caso i finanzieri hanno analizzato un campione significativo delle operazioni effettuate nel biennio 2025-2026, riscontrando irregolarità sistematiche in tutte le intermediazioni sottoposte a verifica.

La violazione più grave e ricorrente riguarda la mancata applicazione delle procedure di adeguata verifica della clientela. Secondo quanto accertato, l'agenzia utilizzava una modulistica non conforme alle disposizioni antiriciclaggio, priva degli elementi necessari per classificare il rischio associato alle operazioni.

Le violazioni amministrative contestate comportano sanzioni fino a 50mila euro, che saranno irrogate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, competente per la vigilanza sul rispetto della normativa.

I controlli contro il riciclaggio di capitali illeciti

I due interventi confermano l'attenzione della Guardia di Finanza verso settori economici nei quali la tracciabilità delle operazioni costituisce uno strumento essenziale per prevenire il riciclaggio e il reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Anche attività commerciali apparentemente ordinarie, infatti, possono presentare criticità quando vengono meno gli obblighi di identificazione della clientela e di documentazione delle transazioni.