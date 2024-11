La donna è accusata di evasione. Durante i controlli dei carabinieri non è stata trovata nella sua abitazione

L’hanno cercata ma sono riusciti ad individuarla solo due ore dopo. È finita in manette per evasione E.R. di 42 anni già nota alle forze dell’ordine. I controlli sono stati effettuati dai carabinieri di Sellia Marina nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà. Dopo l’udienza di convalida la 42enne veniva ricondotta al proprio domicilio dove sta scontando gli arresti domiciliari.

I carabinieri della stazione di Sersale durante controlli preventivi volti a contrastare fenomeni predatori hanno tratto in arresto per furto di energia elettrica L.D. di 38 anni poiché dopo aver manomesso una cassetta dell’Enel si allacciava abusivamente alla rete elettrica. L. D. dopo la convalida non è stato sottoposto a nessuna misura.

l.c.