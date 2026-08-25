Ventitré persone denunciate, quattro carte d’identità sequestrate, sette patenti ritirate e due veicoli sottoposti a fermo amministrativo. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova nei centri abitati e nelle aree periferiche dell’intero territorio di competenza.

I militari hanno intensificato i servizi attraverso numerosi posti di controllo e verifiche mirate, con l’obiettivo di prevenire e contrastare diverse forme di illegalità. Le 23 persone sono state deferite in stato di libertà all’autorità giudiziaria per reati che vanno dalle violazioni in materia di circolazione stradale ai delitti contro la fede pubblica, l’amministrazione della giustizia e la sicurezza pubblica.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale. Otto persone sono state denunciate dopo essere state sorprese alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Un altro automobilista è stato deferito per guida senza patente, con recidiva nel biennio.

Nel corso dei controlli, una persona è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità.

Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica. Quattro persone sono state denunciate per detenzione abusiva di armi oppure di oggetti atti a offendere, mentre altre due dovranno rispondere dell’inosservanza di provvedimenti imposti dall’autorità.

L’attività investigativa e documentale ha permesso inoltre di accertare presunte condotte fraudolente e falsificazioni. Due persone sono state denunciate per sostituzione di persona e false attestazioni a pubblico ufficiale, cinque per falso materiale commesso da privato e una per falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico.

Parallelamente ai deferimenti penali, i Carabinieri hanno sequestrato quattro carte d’identità risultate palesemente manomesse. Sono state inoltre ritirate sette patenti di guida e due automobili sono state sottoposte a fermo amministrativo. Le violazioni contestate ammontano complessivamente a circa 1.700 euro.

L’operazione rientra nelle attività di presidio e prevenzione condotte dall’Arma per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e alle comunità del comprensorio taurianovese.

Le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, nel rispetto del principio di non colpevolezza.