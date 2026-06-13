Sospesa anche un’attività di refezione scolastica e chiusi tre depositi privi dei requisiti. Le verifiche in vista dell’aumento delle presenze turistiche durante la stagione estiva

Stretta dei Carabinieri del Nas di Catanzaro sulle attività del settore alimentare e della ristorazione in vista dell’aumento delle presenze turistiche durante la stagione estiva.

Nel corso del mese di maggio sono state ispezionate 27 attività, delle quali 19 sono risultate irregolari, pari a oltre il 70% del totale.

Le verifiche hanno portato alla contestazione di 38 sanzioni amministrative, per un importo complessivo superiore a 33mila euro, e alla segnalazione di 20 persone all’Autorità amministrativa.

Durante i controlli sono stati inoltre sequestrati oltre 300 chilogrammi di alimenti destinati alla somministrazione al pubblico all’interno di attività operanti nel settore della produzione e della vendita di prodotti alimentari e della ristorazione.

È stata anche sospesa un’attività di refezione scolastica per la mancanza delle autorizzazioni richieste. Disposta, inoltre, la chiusura di tre depositi utilizzati per la conservazione e la preparazione di alimenti, risultati privi delle necessarie autorizzazioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa.