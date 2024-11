Effettuati numerosi posti di controllo nelle località di Gallina, Armo e Arangea e diverse perquisizioni domiciliari. Tratte in arresto due persone

Dalle prime luci dell'alba, a seguito delle decisioni assunte nel corso dell'ultimo Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo in particolare nel capoluogo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, supportati da un elicottero e due unità cinofile del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia nonché dagli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, stanno svolgendo un vasto servizio straordinario di controllo del territorio nella frazione Gallina di questo Centro.

In particolare, i militari hanno effettuato numerosi posti di controllo nelle località di Gallina, Armo ed Arangea, nonché diverse perquisizioni domiciliari.

I militari della Compagnia di Reggio Calabria hanno già tratto in arresto:

- Ielo Domenico, 62enne reggino, già noto alle FF.OO., in atto sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad uscire dalla propria abitazione in determinai orari, poiché sorpreso sulla pubblica via, senza aver adempiuto all'obbligo di comunicazione imposto dal citato provvedimento giudiziario e pertanto sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione;

- Bevilacqua Francesco Emanuele, 19enne, già noto alle FF.OO., poiché sorpreso, unitamente ad altro soggetto riuscito a darsi alla fuga, nell'atto di asportare una Fiat Panda, previa forzatura sportello anteriore lato guida.