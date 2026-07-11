Denunciata inoltre la titolare di un'attività commerciale perché gli accertamenti hanno fatto emergere la presenza di un lavoratore impiegato in nero e di quattro dipendenti privi della prevista visita medica obbligatoria

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri nel territorio crotonese. Negli ultimi giorni l'Arma ha intensificato l'attività di vigilanza sia nel capoluogo sia nei comuni della provincia grazie anche al supporto delle Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione "Calabria". I servizi hanno interessato sia il fronte della sicurezza sul lavoro sia quello del controllo del territorio, portando alla denuncia della titolare di un esercizio commerciale e all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un giovane coinvolto nella recente rissa sul lungomare cittadino.

Nel corso delle verifiche è stato impiegato anche il Nucleo Ispettorato del Lavoro, che ha effettuato un controllo in un'attività commerciale situata sul litorale di una frazione della provincia. Gli accertamenti hanno fatto emergere la presenza di un lavoratore impiegato in nero e di quattro dipendenti privi della prevista visita medica obbligatoria. Per la proprietaria dell'esercizio è quindi scattata la denuncia, oltre a due sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 5mila euro.

L'Arma sottolinea come la collaborazione tra i reparti territoriali e quelli specializzati rappresenti uno strumento fondamentale soprattutto nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro, tema che continua a occupare le cronache nazionali. Un'attività di prevenzione ritenuta ancora più importante durante il periodo estivo, quando l'incremento dei flussi turistici determina anche un aumento del ricorso ai lavoratori stagionali.

Sul fronte dell'ordine pubblico, invece, i carabinieri della Stazione di Crotone hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane che si trovava già agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dopo che il ragazzo aveva preso parte alla rissa verificatasi nei giorni scorsi sul lungomare cittadino, episodio sul quale hanno svolto le indagini i militari della Compagnia di Crotone.

L'operazione conferma, infine, la stretta collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal procuratore Domenico Guarascio, nell'attività di contrasto ai reati e di controllo del territorio.