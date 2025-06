Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nelle città di Rocca di Neto e Isola Capo Rizzuto, impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, il reparto cinofili della Questura di Vibo Valentia, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Stranieri, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività: 273 persone controllate, di cui 105 positivi in banca dati SDI e 24 cittadini extracomunitari; 17 controlli domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 118 veicoli controllati; 6 sanzioni al CDS e 4 esercizi commerciali controllati.

La Polizia Amministrativa ha elevato due sanzioni nei confronti delle seguenti attività: un’attività di commercio di oggetti preziosi (gioielleria), nella quale al termine delle verifiche circa il possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative e delle relative prescrizioni si procedeva a sanzionare la titolare per aver esercitato l’attività di commercio di oggetti preziosi, munita di licenza di Pubblica Sicurezza, senza rispettare le prescrizioni impartite dall’Autorità; nello specifico veniva accertata: la conduzione dell’attività a mezzo di rappresentante non autorizzato, omettendo altresì di tenere esposta e visibile al pubblico la licenza di P.S. (sanzione da € 258,00 ad € 1.549,00).

Un’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Al termine del controllo il titolare dell’esercizio veniva sanzionato per aver omesso di rispettare le prescrizioni impartite in materia di sorvegliabilità esterna dei locali, i quali risultavano avere caratteristiche costruttive tali da impedire la sorvegliabilità dalla pubblica via (pmr € 1.032,00).

Personale dell’Ufficio e della Digos, hanno effettuato diversi controlli presso la moschea di Isola Capo Rizzuto. Nell’ambito dei controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada, personale dell’RPC, elevava 4 sanzioni al Codice della Strada con contestuale fermo amministrativo di 2 veicoli e una sospensione della circolazione di un altro veicolo. Mentre, personale della Sezione Polizia Stradale, elevava 2 sanzioni al Codice della Strada al conducente di un mezzo pesante con contestuale ritiro del disco cronotachigrafo.