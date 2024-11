La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro dei beni, per un milione di euro, di un noto esponente della cosca di ndrangheta, la ‘locale di Corigliano’.

Corigliano (Cs) – Sequestrati i beni a un noto esponente della locale di Corigliano, attualmente detenuto in carcere in quanto coinvolto nell’operazione di Polizia denominata “Santa Tecla”, condotta dalla polizia tributaria di Catanzaro. Individuati beni per un milione di euro, sequestrati dalla Gdf di Catanzaro in esecuzione al provvedimento emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Cosenza, su richiesta del procuratore capo distrettuale di Catanzaro. I militari del G.I.C.O. hanno sottoposto a sequestro beni immobili comprendenti un appartamento a Corigliano Calabro, una ditta individuale, due atuomezzi e vari conti correnti postali e bancari.