Attimi di paura nel centro storico. Un giovane è intervenuto senza esitazione, riuscendo a guadagnare tempo prezioso fino all'arrivo dei soccorsi e scongiurando il peggio

C'è chi, davanti a una tragedia che si consuma in pochi istanti, resta immobile. E c'è chi, invece, sceglie di agire, senza pensare al pericolo, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di un'altra persona. È quanto accaduto nel centro storico di Corigliano, dove un giovane non ha esitato ad arrampicarsi fino a raggiungere una finestra dalla quale uan donna minacciava di lanciarsi nel vuoto. Un gesto coraggioso, compiuto mentre intorno si vivevano minuti di grande tensione, in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Nella fotografia pubblicata dal blog Schiavonea Beach si vede il ragazzo aggrappato alla parete, nel tentativo di impedire alla donna di compiere un gesto estremo. Insieme ad altre persone presenti sul posto, è riuscito a guadagnare quei secondi decisivi che hanno consentito l'intervento dei soccorsi, evitando un epilogo drammatico.

Non conosciamo il nome del ragazzo-eroe, e forse non è questo l'aspetto più importante. Ciò che conta è l'esempio. Perché il suo intervento ricorda che il coraggio non appartiene agli eroi dei racconti, ma può manifestarsi nella normalità di un ragazzo qualunque che ha deciso di non voltarsi dall'altra parte.