Paura nella notte nel cuore antico di Corigliano, dove un incendio ha coinvolto una vettura parcheggiata in Via Garopoli. Si tratta di un’Alfa Romeo 147 intestata a un cittadino di origine rumena. Per cause ancora in fase di verifica, il mezzo è stato interessato da un rogo improvviso che ne ha compromesso le componenti meccaniche.

Secondo una prima ricostruzione, le alte temperature avrebbero inciso sul sistema frenante, rendendo impossibile qualsiasi tenuta. La strada in pendenza ha poi favorito lo spostamento del veicolo, che ha iniziato a muoversi senza controllo, diventando una massa avvolta dalle fiamme.

La corsa si è conclusa contro tre auto in sosta, generando ulteriori danni e alimentando l’incendio. Il fuoco si è esteso rapidamente, creando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona, svegliati da scoppi e bagliori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area. Presenti anche i carabinieri, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire l’origine dell’episodio. Non viene esclusa alcuna ipotesi.