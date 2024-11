Momenti di tensione al pronto soccorso dell’ospedale Giannettasio di Rossano dove un paziente stanco dell'attesa ha aggredito un medico di turno. Successivamente, colto da malore, il sanitario è stato trasferito d’urgenza presso l’Emodinamica di Castrovillari.

Intanto il nosocomio continua ad essere preso d’assalto da pazienti provenienti da tutto il comprensorio. Al numero di utenze s’aggiungono file di ambulanze, mancanza di barelle e carenza di personale medico e paramedico.

Caso Covid in bus

In più, alle prime luci dell’alba un’ambulanza del 118 è stata allertata dal conducente di un pullman di linea in quanto un passeggero di Cutro aveva sintomi febbrili. L’uomo è stato trasferito a Rossano e dopo il prelievo del tampone è stato posto in infermeria in attesa dell’esito poi risultato positivo.