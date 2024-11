Come anticipato nelle ultime ore dal nostro network sono state chiuse due note attività nell’area urbana di Rossano ed elevato multe ai trasgressori alle prescrizioni anti-covid. L’aspetto curioso, tuttavia, è che tra gli avventori compaiano i nomi di alcuni poliziotti in forza al commissariato di pubblica sicurezza di Corigliano Rossano anch’essi chiamati a far rispettare le disposizioni vigenti. E invece, questa volta, beccati in uno dei due locali ubicato in area centrale del rossanese, sono proprio costoro ad assumere la veste degli indisciplinati.

Tra i presenti appare anche una figura di spicco della sanità territoriale. Tutto ha inizio quando la pattuglia dei carabinieri nota l’insolito assembramento all’interno del locale i cui protagonisti sono in larga parte sprovvisti di mascherina, oltre a non mantenere le distanze previste. E tutto questo mentre erano alle prese a consumare al banco, atto non consentito nella zona arancione se non per il solo asporto. Elevate sanzioni amministrative agli avventori e disposta la chiusura dell’attività commerciale per tre giorni.