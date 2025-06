Controlli a tutto campo ieri a Rossano, dove un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine e organismi ispettivi ha effettuato verifiche in diversi locali della movida cittadina. L’intervento, avviato intorno alle 22, ha interessato il centro urbano, dove si concentra la maggiore presenza di pub, bar e ritrovi notturni. In campo cinque mezzi: una pattuglia della polizia di Stato, una della guardia di finanza, un’unità della Asl, una degli ispettori Inail e un mezzo della polizia locale. Presente anche un veicolo dei carabinieri forestali, a supporto del dispositivo.

L’azione si è svolta in modo coordinato e silenzioso, con controlli incrociati su più fronti: licenze, rispetto delle norme igienico-sanitarie, sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva, emissioni sonore, orari di esercizio e vendita di alcolici. L'obiettivo, come spesso accade in queste operazioni, è duplice: prevenire eventuali irregolarità e garantire tutela per i lavoratori e i clienti. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle risultanze.

Gli accertamenti sono in corso e le eventuali sanzioni verranno rese note solo a conclusione delle verifiche formali. Non è escluso che nei prossimi giorni si proceda con ulteriori attività ispettive anche in altre zone del territorio, comprese le aree balneari. Restano ora da attendere gli esiti ufficiali. Saranno le relazioni finali a dire se e quali violazioni siano emerse.