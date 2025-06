Dopo gli episodi da Far West verificatisi nei giorni scorsi – un paio di sparatorie avvenute nel giro di un paio di giorni – il sindaco di Corigliano Rossano aveva chiesto al prefetto di Cosenza la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il tavolo si è tenuto questa mattina ed è stato presieduto prefetto, Rosa Maria Padovano, alla presenza stesso primi cittadino, del questore di Cosenza Giuseppe Cannizzaro ed i vertici delle forze dell’ordine.

«Ringrazio il prefetto Padovano – ha commentato Stasi dopo la riunuone – per aver risposto con disponibilità e prontezza alla nostra richiesta di convocazione del Comitato per la Sicurezza in seguito ai recenti episodi di cronaca. Credo sia stato un momento importante, che testimonia come anche e soprattutto in questa fase, le Istituzioni tutte agiscano all'unisono per garantire la serenità della comunità e contrastare nella maniera opportuna le azioni di un gruppo di squinternati senza rispetto per le persone e per la vita. Ho ricevuto concrete rassicurazioni da parte dei vertici provinciali di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che ai segnali già lanciati in queste ore da parte delle Forze dell'Ordine, faranno seguito ulteriori attività per la definitiva individuazione di tutti i responsabili».

Il primo cittadino di Corigliano Rossano ha sottolineato come la comunità senta «forte la necessità di un intervento immediato, in questo senso, per tornare alla normalità e respingere con tutte le forze una diffusa percezione di insicurezza. Ho rimarcato inoltre – ha detto ancora – , come il territorio necessiti comunque di un potenziamento degli attuali presidi delle Forze dell'Ordine, proprio in relazione alla complessità ed importanza della problematica sul tappeto».

«Serve fermezza, non all’esercito»

Durante il comitato si è discusso anche del percorso di potenziamento della videosorveglianza già in corso.

«Infine, seppur non sia stato oggetto di discussione istituzionale, qualcuno mi ha chiesto cosa ne pensassi dell'idea di schierare l'Esercito. Credo serva fermezza, ma anche equilibrio: ho fiducia nel lavoro che stanno svolgendo le Forze dell'Ordine, le quali devono essere supportate da tutte le Istituzioni e dalla Comunità e – ha concluso Flavio Stasi – ne sono certo, porterà in queste ore ha raggiungere i risultati auspicati».