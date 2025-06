L’auto era parcheggiata nei pressi dell’impianto sportivo, un passante ha rischiato di essere colpito. Sul posto i carabinieri e la polizia. Indagini in corso

Spari in serata a Rossano, zona stadio comunale. Intorno alle 21.30 diverse segnalazioni hanno allertato le forze dell’ordine. Una vettura, una fiat panda, parcheggiata nei pressi dell’impianto sportivo, è stata ritrovata con i vetri in frantumi. Si parla di una vera e propria scarica di proiettili. Non è dato sapere al momento chi o cosa fosse il reale bersaglio. Secondo indiscrezioni, un passante ha rischiato di essere colpito.

Una dinamica ancora da chiarire: le informazioni sono frammentarie, ma la situazione è davvero drammatica. Polizia e carabinieri si sono precipitati sul posto. La zona è stata isolata per consentire i rilievi. Informata anche la Procura di Castrovillari. Le indagini sono in corso, con un’attenzione massima da parte degli inquirenti. Fonti locali parlano di un clima pesante. Solo pochi giorni fa una sparatoria aveva coinvolto il lungomare cittadino.