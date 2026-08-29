Polizia Stradale e Asp hanno riscontrato irregolarità su tre mezzi. Sanzioni complessive per 3mila euro, verifiche anche a settembre

Tre veicoli irregolari, sanzioni amministrative per complessivi 3mila euro e tutta la merce trasportata destinata alla distruzione. È il risultato dei controlli effettuati nel corso di agosto dalla Polizia Stradale di Corigliano-Rossano, insieme al personale veterinario e tecnico dell’Asp, sui mezzi adibiti al trasporto di alimenti.

L’attività è stata intensificata in concomitanza con le elevate temperature registrate in Calabria, che possono rendere ancora più delicata la movimentazione delle derrate alimentari fresche e congelate.

I controlli sui mezzi per il trasporto di alimenti

I servizi hanno interessato in particolare i veicoli utilizzati per trasportare prodotti soggetti al rispetto di specifiche temperature di conservazione.

L’obiettivo è tutelare la salute dei consumatori e verificare il mantenimento della cosiddetta catena del freddo anche durante il trasporto su strada. Un’interruzione o un’alterazione delle condizioni termiche previste può compromettere la corretta conservazione degli alimenti facilmente deperibili.

Le irregolarità riscontrate

Gli accertamenti hanno fatto emergere violazioni considerate gravi in relazione a tre automezzi.

Due mezzi trasportavano derrate alimentari a temperature superiori ai limiti consentiti oppure disponevano di una cella frigorifera il cui collaudo non era stato rinnovato. Il terzo veicolo, invece, non risultava autorizzato al trasporto di sostanze alimentari.

A seguito delle verifiche sono state irrogate sanzioni pecuniarie per un totale di 3mila euro. Tutta la merce interessata dai controlli è stata destinata alla distruzione.

Nel comunicato non sono indicate la quantità e la tipologia degli alimenti, né le temperature concretamente rilevate durante le ispezioni.

Perché è importante la catena del freddo

Il mantenimento delle corrette temperature durante tutte le fasi di conservazione e trasporto serve a preservare le caratteristiche igieniche degli alimenti e a prevenire rischi per i consumatori.

Il quadro generale è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 852/2004, che stabilisce le regole europee sull’igiene dei prodotti alimentari e richiama la necessità di non interrompere la catena del freddo per gli alimenti che non possono essere conservati in sicurezza a temperatura ambiente.

Le sanzioni relative alla violazione di diverse disposizioni europee in materia di sicurezza alimentare sono disciplinate in Italia dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

Le verifiche proseguiranno a settembre

I controlli della Polizia Stradale e dell’Asp proseguiranno per il resto di agosto e durante il mese di settembre.

L’intensificazione delle verifiche è legata anche alla significativa presenza di turisti nel territorio di Corigliano-Rossano e al conseguente aumento della domanda di generi alimentari freschi e congelati.