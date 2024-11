Auto in fiamme nella notte in Corso Italia a Rossano. Presa di mira l’auto di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia e non solo. Si tratta di una fiat punto, si propende per la matrice dolosa.

Secondo quanto trapela, l’uomo avrebbe avuto una discussione accesa con una persona nella tarda serata di ieri. Poi, nel cuore della notte, intorno alle tre, l’amara sorpresa. Non è dato sapere se vi possa essere un collegamento tra i due momenti. Sul posto si sono recati carabinieri, polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano.