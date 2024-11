Ignoti hanno dato alle fiamme la vettura parcheggiata in via Alcide De Gasperi. Appare certa la matrice dolosa

Imprenditori stretti nella morsa della malavita. Dalle molotov agli atti incendiari gli episodi di cronaca si susseguono di giorno in giorno. E, questa notte, una stessa sorte è toccata a un imprenditore agricolo del posto: ignoti hanno dato alle fiamme la sua volkswagen Tiguan parcheggiata in via Alcide De Gasperi.

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e una pattuglia dei carabinieri del Reparto operativo. Sul fronte delle indagini appare certa la matrice dolosa. I militari hanno sentito il proprietario e i residenti del condominio al fine di aggiungere qualche indizio al percorso investigativo intrapreso.