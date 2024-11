Si tratta di una Ranger Rover velar. Il rogo si è sviluppato intorno alle 3 di questa notte. Non si esclude la matrice dolosa

L’auto di un noto assicuratore, operante nel rossanese, in fiamme. Si tratta di una Range Rover Velar parcheggiata sotto casa dell’uomo nella propria residenza estiva di contrada Galderate. Le lingue di fuoco hanno avvolto il mezzo, andato completamente distrutto. Evitata la propagazione alle autovetture contigue. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano e una pattuglia dei carabinieri. Avviate le indagini. Non si esclude la matrice dolosa.