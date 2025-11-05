Un uomo di circa trent’anni, di nazionalità marocchina, è stato trovato senza vita in una casa di contrada Seggio, nell’area urbana di Rossano. Sul corpo i segni di sette coltellate. La scoperta è avvenuta nella notte, in una delle abitazioni stagionali dove vivono lavoratori impegnati nei campi tra agrumi e olive.

Secondo le prime ricostruzioni, in casa al momento del fatto erano in quattro. La lite sarebbe scoppiata all’improvviso, degenerando in pochi istanti fino al gesto mortale. Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Corigliano-Rossano e il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso. L’aggressore, un connazionale, si sarebbe dato alla fuga subito dopo l’accoltellamento.

La Polizia sta raccogliendo le testimonianze dei presenti e verificando ogni dettaglio per risalire al responsabile. La Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro della salma, in attesa dell’esame autoptico. Gli investigatori non escludono nessuna pista: dal contrasto personale alla lite nata per motivi di convivenza o di lavoro stagionale.