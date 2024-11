Ad accorgersi del furto in atto il figlio del titolare dell'attività commerciale, che nel tentativo di fermare il ladro è stato spinto a terra e preso a calci

È entrato in un ristorante-pizzeria a tarda sera e dopo essersi avvicinato alla cassa ha rubato 200 euro in banconote di piccolo taglio. Un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano per rapina.

Ad accorgersi della presenza dell'uomo vicino alla cassa è stato il figlio del titolare della pizzeria, situata nell'area urbana di Corigliano, che ha tentato di fermarlo, ma è stato spinto per terra e preso a calci.

Il 44enne è riuscito a fuggire inseguito dalla vittima che si è imbattuta in una pattuglia dei carabinieri. Il giovane ha raccontato quanto accaduto ai militari che hanno avviato le ricerche. Dopo essere stato localizzato è stato arrestato e trasferito nel carcere di Castrovillari. La refurtiva è stata recuperata in un'aiuola nei pressi dell'abitazione del 44enne.