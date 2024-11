Nei giorni scorsi sono stati ospiti di una struttura ricettiva. L'Asp di Cosenza sta monitorando la situazione. In città riscontrati 5 casi in totale. L'ultimo è un dipendente di un locale pubblico

L’area del rossanese a rischio “focolaio”. Salgono a cinque i positivi al Coronavirus in città, tutti collocati in isolamento domiciliare.

L’ultimo in ordine di tempo riguarda un dipendente di un noto locale al centro dello scalo, nel Rossanese. In queste ore il titolare ha fermamente voluto che tutto il personale sia sottoposto al tampone, in via precauzionale. Le attività sono in corso di svolgimento.

Altro dato, delicato, è la presenza di 10 turisti napoletani ospiti in un’altra struttura ricettiva che, a Napoli, in queste ore sono risultati positivi al Covid. Il servizio di Igiene e Prevenzione dell’Asp di Cosenza è al lavoro costantemente. Tiene sotto controllo la situazione, la cui gestione è comunque delicata e complessa.